Волонтер Чмут: Украина может начать терять сотни километров территории ежедневно

Вооруженные силы Украины уже не могут держать оборону, в скором времени российская армия сможет зайти в тыл, что приведет к скоротечной потере огромных территорий. С таким прогнозом выступил волонтер ВСУ Тарас Чмут в соцсети X.

«Сначала мы "проваливаемся" на уровне взводов. Затем рот. Затем пришел черед батальонов. Когда дойдет до бригад — враг пустит в ход свои бронетанковые группы, активно накапливающиеся уже год, и выйдет в тыл, на оперативное пространство. И карта снова будет "сдвигаться" как это было в 2022-м — десятками, сотнями квадратных километров каждый день», — написал Чмут.

Он отметил, что с ним многие могут поспорить, заявив, что у Украины есть дроны и большое количество ресурсов, так что ситуация находится под контролем, однако он напомнил, что Киев в начале спецоперации уже сталкивался с такой ситуацией. «Игнорирование проблем не приводит к их решению», — резюмировал волонтер.

Ранее ветеран ВСУ Богдан Кротевич заявил о критической ситуации для украинских войск на фронте.