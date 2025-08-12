Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:05, 12 августа 2025Интернет и СМИ

На Западе заявили о вызывающем беспокойство «российском уголке» на территории НАТО

Economist: В поселке Баренцбург в Норвегии установлен бюст Ленина
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: KirGo / Shutterstock / Fotodom

Шахтерский поселок Баренцбург в Норвегии остается «российским уголком» на территории НАТО, что вызывает беспокойство на Западе. Такое мнение выразило издание Economist.

Сообщается, что в населенном пункте на архипелаге Шпицберген установлен бюст советского правителя Владимира Ленина. В материале Economist утверждается, что Баренцбург вызывает беспокойство у западных спецслужб. Издание также подчеркивает, что власти Норвегии стали отговаривать туристов посещать поселок.

Ранее стало известно, что МИД России выразил обеспокоенность милитаризацией Шпицбергена. В ведомстве напомнили, что, согласно договору от 1920 года, на его территории установлен статус свободной от военной инфраструктуры зоны.

Баренцбург — поселок в западной части Шпицбергена. Он находится между населенными пунктами Пирамида и Грумант. Их общая численность населения составляет около 500 человек.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил, что российские танки не оказались в Киеве из-за ошибки генерала. Что на это ответили в Москве?

    На Украине сидящего в СИЗО депутата решили снять должности

    Депутаты предложили ввести налоговый вычет за подготовку детей к школе

    Глухонемого россиянина оштрафовали из-за слова «война» в видео

    Генерал ФСБ раскрыл особенности подготовки встречи уровня президентов России и США

    Европа обошла США по объему военной помощи Украине

    Волочкова матом ответила на идею запретить в России нецензурную брань

    В России вспомнили о генерале Суровикине на фоне перестановок в Минобороны

    Биолог предупредил об опасности распространяющейся в России инфекции

    Экспорт российской химической продукции резко вырос

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости