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14:00, 14 марта 2025Мир

В МИД обеспокоились милитаризацией региона со стратегически важным объектом России

В МИД России выразили обеспокоенность милитаризацией архипелага Шпицберген
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Министерство иностранных дел России выразило обеспокоенность милитаризацией норвежского архипелага Шпицберген, где располагается стратегически важный для Москвы город Баренцбург. Об этом сообщается в заявлении на сайте внешнеполитического ведомства по итогам встречи с послом Норвегии Робертом Квиле.

«14 марта в ходе рабочей встречи в МИД России с послом Королевства Норвегия Робертом Квиле российская сторона выразила обеспокоенность растущей милитаризацией Норвегией архипелага Шпицберген», — отмечается в заявлении министерства.

В МИД напомнили, что согласно договору о Шпицбергене 1920 года на территории архипелага установлен международно-правовой статус, открывающий его всему миру для экономического освоения, а также признающий его свободной от военной инфраструктуры зоной. При этом отмечается, что за последнее время в регионе возникли объекты двойного назначения, которые могут говорить о военном освоении НАТО.

Баренцбург — российский шахтерский поселок, расположенный в западной части Шпицбергена. Он располагает двумя законсервированными поселками — Пирамида и Грумант. Эти населенные пункты формально принадлежат Норвегии, однако фактически управляются Россией. На данный момент их население составляет порядка 500 человек.

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