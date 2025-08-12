«Красная звезда»: Экипажи Су-34 могут управлять дронами-камикадзе «Ланцет»

Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 могут управлять дронами-камикадзе семейства «Ланцет». Неожиданную особенность самолета назвали в публикации газеты «Красная звезда».

«Отличительная от других боевых самолетов особенность — возможная интеграция с БПЛА-камикадзе ("Ланцет") для повышения боевой эффективности. Это позволяет расширить возможности поражения техники противника, не пересекая при этом радиус поражения средствами ПВО врага», — говорится в материале.

Автор добавил, что «Ланцеты»-обманки могут ввести в заблуждение операторов систем ПВО Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые ищут цели для поражения.

Летчик капитан Александр Н. подчеркнул, что управление «Ланцетом» в ходе боевого вылета требует определенных навыков.

В июле 2024 года глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов рассказал, что специалисты ОКБ имени Сухого Объединенной авиастроительной корпорации (входит в «Ростех») работают над внедрением беспилотников в состав вооружения истребителя пятого поколения Су-57.