Названа причина отказа в возбуждении дела из-за ветерана СВО с мешком на голове в гробу

Кубанская полиция не выявила состава преступления в захоронении ветерана специальной военной операции (СВО) в неподготовленном виде. Об этом РИА Новости сообщили в ГУМВД России по Краснодарскому краю.

По этой причине после проведенной проверки было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Проверка была инициирована в связи с видеообращением невесты бойца, которая рассказала, что сотрудники службы ритуальных услуг в станице Гостагаевской Анапского района положили военного в гроб обнаженным и с черным пакетом на голове.

«На мое заявление приехал участковый (...) и написал нам отказное, что все сделано правильно, — рассказала она. — Получается, что так можно в нашей стране».