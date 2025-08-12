Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:35, 12 августа 2025Экономика

Немецкий автогигант решил отказаться от роскоши и стать скромнее

Handelsblatt: Mercedes откажется от политики исключительно люксового бренда
Кирилл Луцюк

Фото: Bernd WeiÃŸbrod / Globallookpress.com

Компания Mercedes-Benz больше не будет действовать как исключительно люксовый бренд. Об этом сообщило издание Handelsblatt, со ссылкой на инсайдеров.

По их данным, слово «роскошь» будет практически полностью исключено из стратегии. В компании полагают, что настало время расширить ее целевой образ. Впрочем, сам автопроизводитель пока не подтвердил эту информацию. Однако издание отмечает, что после провала ставки на «исключительно электрическую» модель генеральный директор Mercedes Ола Кэллениус, по всей видимости, собрался ослабить один из шести первоначальных стратегических принципов компании и переориентировать ее на более скромный подход.

В I половине года чистая прибыль Mercedes-Benz упала с 6,1 миллиарда евро до 2,7 миллиарда евро. Это на 56 процентов меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Выручка компании сократилась почти на девять процентов, до 66,4 миллиарда евро.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Финляндия обвинила экипаж танкера Eagle S в повреждении кабелей. Судно якобы входит в «теневой флот России»

    В МИД Украины территориальные уступки назвали «Мюнхеном-2»

    Раскрыты гонорары ушедшего на пенсию Леонтьева

    Humvee ВСУ получили «ежовую» защиту

    Власти Коми рассказали о последствиях первой с начала СВО атаки ВСУ на регион

    Раскрыты последствия отмены шведского стола в Турции

    Вучич отреагировал на сообщения о планах уволить пророссийских политиков

    Танцоры экс-солистки группы «Мираж» рассмешили пользователей сети

    Предсказан скорый переход еще одного города в ДНР под контроль России

    Раскрыта причина возможных увольнений пророссийских политиков в Сербии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости