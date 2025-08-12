Одного из главных врагов Трампа обвинили в утечке секретных данных

Just the news: Сенатор Шифф одобрил утечку данных для дискредитации Трампа

Сенатор-демократ Адам Шифф, являющийся одним из главных противников и критиков президента США Дональда Трампа, одобрил утечку данных для дискредитации политика в 2017 году. Об этом пишет портал Just the news со ссылкой на данные ФБР.

«Он [информатор] был вызван на встречу всех работников с Шиффом. На этой встрече Шифф заявил, что группа проведет утечку классифицированной информации, которая была уничижительной для Трампа. Шифф отметил, что информация будет использована для обвинений в отношении президента Трампа», — отмечается в материале.

Уточняется, что информатор выразил опасения относительно законности подобных мер. Сенатор заверил, что их не будут преследовать за подобные поступки.

В 2019 году Шифф стал одним из главных инициаторов импичмента Трампу. Находясь в должности председателя комитета по разведке Палаты представителей, он настаивал на закрытом режиме слушаний, чтобы избежать публичной критики республиканцами. Тогда он утверждал, что это необходимо для самостоятельного выяснения всех фактов законодателями.