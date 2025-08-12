Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:15, 12 августа 2025Мир

Одного из главных врагов Трампа обвинили в утечке секретных данных

Just the news: Сенатор Шифф одобрил утечку данных для дискредитации Трампа
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)
Адам Шифф

Адам Шифф. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Сенатор-демократ Адам Шифф, являющийся одним из главных противников и критиков президента США Дональда Трампа, одобрил утечку данных для дискредитации политика в 2017 году. Об этом пишет портал Just the news со ссылкой на данные ФБР.

«Он [информатор] был вызван на встречу всех работников с Шиффом. На этой встрече Шифф заявил, что группа проведет утечку классифицированной информации, которая была уничижительной для Трампа. Шифф отметил, что информация будет использована для обвинений в отношении президента Трампа», — отмечается в материале.

Уточняется, что информатор выразил опасения относительно законности подобных мер. Сенатор заверил, что их не будут преследовать за подобные поступки.

В 2019 году Шифф стал одним из главных инициаторов импичмента Трампу. Находясь в должности председателя комитета по разведке Палаты представителей, он настаивал на закрытом режиме слушаний, чтобы избежать публичной критики республиканцами. Тогда он утверждал, что это необходимо для самостоятельного выяснения всех фактов законодателями.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    25 лет назад погибла подлодка «Курск». Почему моряки уверены, что в нее врезалась субмарина НАТО?

    Полковник объяснил подготовку ВСУ плацдарма для наступления у границ России

    В России высказались о введении дресс-кода для учителей

    Выручка VK Tech значительно возросла

    В России назвали возможные компромиссы на переговорах с Украиной

    Раскрыто количество предотвращенных с начала года терактов в России

    Раскрыта цена помолвочного кольца невесты Роналду

    В России рассказали о нише РПЛ-20

    Одного из главных врагов Трампа обвинили в утечке секретных данных

    В ПСЖ перешел отказывавшийся от трансфера в команду из-за Сафонова украинец

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости