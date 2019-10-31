Дан старт процедуре импичмента Трампа

Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию, которая санкционирует официальное начало процедуры импичмента президента Дональда Трампа. Об этом сообщает ABC News.

За принятие резолюции проголосовали 232 конгрессмена, против — 196. В число последних вошли все депутаты-республиканцы, а также двое представителей Демократической партии.

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Резолюция предписывает шести комитетам — в частности, комитетам по разведке и иностранным делам — продолжать начатые демократами расследования действий Трампа в отношении Украины. Целью разбирательств является выяснение того, существуют ли достаточные основания для того, чтобы палата представителей воспользовалась полномочиями объявить действующему президенту импичмент.

Как заявлял председатель комитета по разведке палаты представителей демократ Адам Шифф, резолюция позволит публично проводить слушания в рамках процесса об импичменте, которые ранее проходили за закрытыми дверями. К проведению слушаний в открытом формате призывали республиканцы; Шифф и его соратники в свою очередь настаивали на том, что закрытый режим необходим для самостоятельного выяснения всех фактов законодателями.

В сентябре в США начался скандал из-за информации о давлении, которое Дональд Трамп якобы пытался оказать на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы тот помог ему избраться на второй срок. По некоторым сведениям, президент США давил на украинского лидера в июльском телефонном разговоре, требуя от него начала расследования действий сына бывшего вице-президента Джо Байдена (Байден-старший, как ожидается, станет конкурентом республиканца на выборах в 2020 году) в обмен на оказание Киеву военной и финансовой помощи. На фоне этих слухов контролируемая демократами нижняя палата Конгресса США объявила о запуске процедуры импичмента, а Трамп в свою очередь распорядился опубликовать стенограмму разговора с Зеленским, из которой выяснилось, что он не ставил украинскому коллеге каких-либо условий по расследованию в отношении сына Байдена.

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