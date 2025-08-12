Панин назвал Лепса скотиной и мерзавцем

Актер Алексей Панин назвал скотиной и мерзавцем певца Григория Лепса

Актер Алексей Панин (внесен в реестр иноагентов, а также в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга) назвал мерзавцем народного артиста России Григория Лепса. Соответствующий пост он опубликовал в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Панин прокомментировал инцидент на концерте Лепса в Сочи. Исполнитель грубо оттолкнул подростка, который выбежал на сцену, несмотря на отказ Лепса от совместной фотографии. По словам Панина, в этой ситуации артист был прав.

«Лепс, безусловно, скотина и мерзавец, но по другому поводу. Он талантливый певец и профессионал», — заявил актер. Он добавил, что отреагировал бы гораздо жестче, если бы во время его спектакля на сцену поднялся такой же настойчивый поклонник.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины прекратила розыск Панина. Украинские спецслужбы начали досудебное расследование в отношении артиста в 2015 году. Причиной послужило «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность» Украины.