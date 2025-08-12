Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
11:58, 12 августа 2025Культура

Панин назвал Лепса скотиной и мерзавцем

Актер Алексей Панин назвал скотиной и мерзавцем певца Григория Лепса
Ольга Коровина
Григорий Лепс

Григорий Лепс. Фото: Natalia Shatokhina / NEWS.ru / Globallookpress.cim

Актер Алексей Панин (внесен в реестр иноагентов, а также в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга) назвал мерзавцем народного артиста России Григория Лепса. Соответствующий пост он опубликовал в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Панин прокомментировал инцидент на концерте Лепса в Сочи. Исполнитель грубо оттолкнул подростка, который выбежал на сцену, несмотря на отказ Лепса от совместной фотографии. По словам Панина, в этой ситуации артист был прав.

«Лепс, безусловно, скотина и мерзавец, но по другому поводу. Он талантливый певец и профессионал», — заявил актер. Он добавил, что отреагировал бы гораздо жестче, если бы во время его спектакля на сцену поднялся такой же настойчивый поклонник.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины прекратила розыск Панина. Украинские спецслужбы начали досудебное расследование в отношении артиста в 2015 году. Причиной послужило «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность» Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    25 лет назад погибла подлодка «Курск». Почему моряки уверены, что в нее врезалась субмарина НАТО?

    Полковник объяснил подготовку ВСУ плацдарма для наступления у границ России

    В России высказались о введении дресс-кода для учителей

    Выручка VK Tech значительно возросла

    В России назвали возможные компромиссы на переговорах с Украиной

    Раскрыто количество предотвращенных с начала года терактов в России

    Раскрыта цена помолвочного кольца невесты Роналду

    В России рассказали о нише РПЛ-20

    Одного из главных врагов Трампа обвинили в утечке секретных данных

    В ПСЖ перешел отказывавшийся от трансфера в команду из-за Сафонова украинец

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости