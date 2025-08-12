Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:31, 12 августа 2025Бывший СССР

Пленный рассказал о смене оружия ВСУ перед выходом на позиции

Пленный Носиковский: ВСУ меняли оружие НАТО на автоматы Калашникова
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Пленный украинский офицер Сергей Носиковский заявил, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) перед боевым заданием оставили оружие НАТО и взяли с собой автоматы Калашникова. Его слова приводит РИА Новости.

Носиковский рассказал, что у ВСУ были два или трех чешских пулемета FN MAG.

«Люди, которые учились на пулеметчиков, они учились ими пользоваться... И перед отправкой на позицию им сказали, что вы их оставляйте тут, вам оно там не надо, берите с собой "калаши"», — отметил он.

Пленный добавил, что в подразделении также находились американский бронетранспортер International MaxxPro и французский бронеавтомобиль Roshel Senator.

Ранее сообщалось, что Украина начнет отправлять НАТО списки желаний. Это будут перечни оружия, которое Киев хочет получить в рамках нового механизма по покупке Европой оружия у США.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Саммит может стать историческим». Чего ожидают в России от встречи Путина и Трампа на Аляске?

    Дениса Майданова объявили в розыск на Украине

    Машина упала со 140-метрового обрыва из-за секса водителя с пассажиркой

    В России предупредили НАТО об ударах по столицам при атаке на Калининградскую облась

    Врач назвал приводящие к инфаркту и инсульту заблуждения при самолечении

    Окрашенный в цвета Су-57 F-16 с надписью «Опыт Важен» оценили

    Пленный рассказал о смене оружия ВСУ перед выходом на позиции

    В российском регионе отразили атаку беспилотников

    В российских ТЦ стал популярен «зыринг»

    Раскрыта цель ВСУ перед переговорами Трампа и Путина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости