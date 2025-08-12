Россия
12:23, 12 августа 2025РоссияЭксклюзив

Полковник объяснил подготовку ВСУ плацдарма для наступления у границ России

Полковник Матвийчук: ВСУ собираются под Курской областью ради пиар-акции
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

В преддверии переговоров Украина хочет доказать, что может вести на равных боевые действия с Россией и иметь поддержку от НАТО и Европы, рассказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят плацдарм для нового наступления на Курскую область. Помимо бойцов ВСУ, задействованы наемники из Бразилии, Мексики и Колумбии.

По мнению Матвийчука, усилия Украины в подготовке плацдарма у границ Курской области связаны с ее стремлением проявить себя как субъект международного права в преддверии беседы президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, а также на фоне попыток Европы найти выход из конфликта. Он также отметил, что группа военнослужащих из 1,5 тысячи солдат ВСУ не смогут существенно повлиять на ситуацию у границы.

«Во-первых, мы научены и стоим настороже своих границ. Во-вторых, нет силы у Украины. Они могут провести какие-то действия частного характера, возможно, даже попытаться углубиться на 10-20 или даже до полукилометра в Курскую область, чтобы кричать на весь мир, что начали боевые действия на территории России. Это называется пиар-акция, белый шум», — объяснил Матвийчук.

Ранее сообщалось, что около 50 тысяч украинских военнослужащих, включая наемников, скопились у границы с Россией в Черниговской области. Предварительно, они готовят попытку прорыва в направлении российского региона.

