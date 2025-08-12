Стало известно о подготовке ВСУ плацдарма для наступления на российский регион

Shot: ВСУ готовят плацдарм для нового наступления на Курскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят плацдарм для нового наступления на Курскую область. О скоплении около 1,5 тысячи украинских военных возле границы с Россией сообщил Shot в Telegram.

Как стало известно, плацдарм формируется в районе населенных пунктов Юрьево и Линово в Сумской области. Помимо бойцов ВСУ, задействованы наемники из Бразилии, Мексики и Колумбии.

По информации издания, в минувшие выходные, 9-10 августа, украинская диверсионно-разведывательная группа уже предпринимала попытку прорвать границу Курской области в районе поселка Теткино. В результате около пяти групп из почти 30 человек были ликвидированы огнем российских гаубиц, минометов и реактивных систем.

Кроме того, небольшие группы бойцов ВСУ забрасываются к железной дороге в районе поселка Новый Путь, однако подрываются на заминированных участках, выяснил канал.

Ранее о попытках ВСУ прорваться в Теткино и Новый путь рассказал военблогер Анатолий Радов. По его словам, российские военнослужащие успешно отражают атаки.

До этого сообщалось, что около 50 тысяч украинских военнослужащих, включая наемников, скопились у границы с Россией в Черниговской области. Предварительно, они готовят попытку прорыва в направлении российского региона.