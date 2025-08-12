Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:19, 12 августа 2025Россия

Стало известно о подготовке ВСУ плацдарма для наступления на российский регион

Shot: ВСУ готовят плацдарм для нового наступления на Курскую область
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Mykhaylo Palinchak / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят плацдарм для нового наступления на Курскую область. О скоплении около 1,5 тысячи украинских военных возле границы с Россией сообщил Shot в Telegram.

Как стало известно, плацдарм формируется в районе населенных пунктов Юрьево и Линово в Сумской области. Помимо бойцов ВСУ, задействованы наемники из Бразилии, Мексики и Колумбии.

По информации издания, в минувшие выходные, 9-10 августа, украинская диверсионно-разведывательная группа уже предпринимала попытку прорвать границу Курской области в районе поселка Теткино. В результате около пяти групп из почти 30 человек были ликвидированы огнем российских гаубиц, минометов и реактивных систем.

Кроме того, небольшие группы бойцов ВСУ забрасываются к железной дороге в районе поселка Новый Путь, однако подрываются на заминированных участках, выяснил канал.

Ранее о попытках ВСУ прорваться в Теткино и Новый путь рассказал военблогер Анатолий Радов. По его словам, российские военнослужащие успешно отражают атаки.

До этого сообщалось, что около 50 тысяч украинских военнослужащих, включая наемников, скопились у границы с Россией в Черниговской области. Предварительно, они готовят попытку прорыва в направлении российского региона.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Три штурмовые группы ВСУ пытались прорвать границу России

    Действия Си Цзиньпина оценили как подрыв авторитета Китая

    Каждый третий планшет в мире был произведен Apple

    Российский блогер описал популярный курорт Европы фразой «Геленджик в разгар сезона»

    Влияние пошлин Трампа на рынок алмазов оценили

    В России раскрыли один из сценариев наступления под Красноармейском

    Решение Трампа вызвало хаос в американской полиции

    Россияне начали массово снимать наличные. С чем это связано и что говорит Центробанк?

    Орбан отказался присоединяться к заявлению лидеров ЕС по Украине

    В Амстердаме арестовали активы «дочки» «Газпром нефти»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости