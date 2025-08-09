Военблогер Радов: ВСУ пытаются повторно проникнуть в Курскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не оставляют попыток снова вторгнуться в Курскую область. Военблогер Анатолий Радов в Telegram-канале рассказал, что украинские солдаты пытались проникнуть в поселок Теткино.

«[Украинцы] пытались заскочить в Теткино, но были остановлены. На данный момент ситуация остается прежней, наши бойцы контролируют село», — рассказал он.

По словам Радова, ВСУ также продолжают отправлять небольшие группы к железной дороге неподалеку от поселка Новый Путь в Глушковском районе, однако и там у них не получается добиться какого-то результата — российские военнослужащие уничтожают бойцов противника.

Ранее Telegram-канал «Старше Эдды» призвал россиян быть готовыми к попытке прорыва границы со стороны украинских военных в районе Брянской области.