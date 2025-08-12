Попавший под арест из-за особенной комнаты в квартире москвич показал выращенный урожай

В Москве арестован мужчина, вырастивший плантацию конопли в квартире

В Москве арестован 48-летний местный житель, который в своей квартире вырастил плантацию конопли. Урожай попал на видео, кадрами с «Лентой.ру» поделились в столичной прокуратуре.

На видео показана комната, уставленная горшками с высокими растениями.

По данным правоохранителей, мужчина проживает в двухкомнатной квартире на Коломенской улице. В ней он незаконно вырастил 55 кустов конопли. Кроме того, оперативники обнаружили у него более 600 граммов уже высушенного вещества. Все найденное изъяли. Фигурант собирался незаконно продавать готовый наркотик мелкими партиями.

Он обвиняется по части 4 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотиков»).

