Россиянин проглотил две закладки с наркотиками из-за инспекторов ДПС

В Севастополе врачи извлекли из туриста пакетик с наркотиками, его задержали

В Севастополе врачи извлекли из туриста две закладки с наркотиками. Он проглотил их, когда увидел на дороге инспекторов ДПС. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

По данным канала, турист из Иркутска ехал в такси, которое из-за мелкого нарушения остановили сотрудники силовых структур. С собой у мужчины было больше грамма «запрещенки». Он решил проглотить их в упаковке, чтобы не попасться полицейским.

Весь оставшийся день иркутянин изучал в интернете возможные последствия такого действия для организма и в конце концов вызвал бригаду скорой помощи. Врачи извлекли из его организма наркотики и сообщили об этом в полицию.

Туриста задержали.

Ранее в Московской области полицейские задержали двух гражданок среднеазиатской республики, оставлявших закладки с наркотиками на детских площадках.