Порошенко сделал заявление о передаче территорий России

Бывший президент Украины Порошенко: Наша земля не продается
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Petro Poroshenko / Globallookpress.com

Бывший президент Украины Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) сделал заявление о передаче России территорий страны. Его слова передает телеканал Sky News.

«Наша земля не продается. (...) Без Украины не может быть принято окончательного решения», — отметил Порошенко.

Экс-президент Украины также выразил надежду, что по результатам переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа будет достигнуто соглашение о прекращении огня. При этом политик добавил, что в противном случае необходимо поставлять «больше оружия на Украину».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал возможные решения по Украине на встрече Путина и Трампа. Он высказал мнение, что российский и американский лидеры «не могут ничего принять» без представителей Киева.

