Предсказан скорый переход еще одного города в ДНР под контроль России

Военный аналитик Норин: ВСУ не смогут долго удерживать Красноармейск
Если передовые российские части смогут закрепиться севернее Красноармейска (украинское название — Покровск), Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут долго удерживать этот город и будут вынуждены отступить. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал военный аналитик Евгений Норин.

«Если они не смогут направить в район прорыва хотя бы две-три боеспособные и полнокровные бригады, город падет совершенно точно», — сказал Норин.

Эксперт убежден: продвижение российских войск на этом участке стало самым серьезным с начала летней кампании и поставило обороняющуюся группировку ВСУ в ситуацию острейшего оперативного кризиса.

«Но удастся ли Российской армии воспользоваться кризисом по максимуму и выйти к Краматорску, в глубокий тыл противника, — вопрос открытый», — заключил аналитик.

О прорыве армии России на 11 километров к северу от Красноармейска стало известно накануне, 11 августа. Бойцы Вооруженных сил (ВС) России смогли закрепиться в населенном пункте Веселое, а потом перейти в наступление в направлении трассы Доброполье — Краматорск.

