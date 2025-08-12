Предсказана длительность потепления на Земле

Синоптик Тишковец: Плато потепления на Земле продлится до 2035 года

Плато потепления на Земле продержится до 2035 года. Такой срок сохранения на планете аномально высоких температур предсказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, пишет «Москва 24».

По словам синоптика, подобные изменения климата происходят каждые 200 лет — их определяет только Солнце. Через 10 лет, по прогнозам специалиста, на Земле начнет постепенно холодать.

Тишковец также рассказал про летний погодный марафон, который случился в Москве в 2025 году. Начало июня в столице выдалось холодным, затем его сменила экстремальная жара, а потом на город неравномерно обрушились тропические ливни.

Август, по словам метеоролога, станет спокойным финалом сезона. Температура воздуха в столице не будет сильно колебаться и окажется выше нормы на 0,5 градуса.

Ранее главный специалист портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что погода в подмосковном Наро-Фоминске перевыполнила план по дождям: в городе выпало вдвое больше месячной нормы осадков.