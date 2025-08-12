Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:36, 12 августа 2025Экономика

Предсказана длительность потепления на Земле

Синоптик Тишковец: Плато потепления на Земле продлится до 2035 года
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Unsplash

Плато потепления на Земле продержится до 2035 года. Такой срок сохранения на планете аномально высоких температур предсказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, пишет «Москва 24».

По словам синоптика, подобные изменения климата происходят каждые 200 лет — их определяет только Солнце. Через 10 лет, по прогнозам специалиста, на Земле начнет постепенно холодать.

Тишковец также рассказал про летний погодный марафон, который случился в Москве в 2025 году. Начало июня в столице выдалось холодным, затем его сменила экстремальная жара, а потом на город неравномерно обрушились тропические ливни.

Август, по словам метеоролога, станет спокойным финалом сезона. Температура воздуха в столице не будет сильно колебаться и окажется выше нормы на 0,5 градуса.

Ранее главный специалист портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что погода в подмосковном Наро-Фоминске перевыполнила план по дождям: в городе выпало вдвое больше месячной нормы осадков.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Но я не знаю дату». Зеленский заявил, что встретится с Путиным и Трампом

    Перечислены помогающие дожить до ста лет привычки

    Азербайджан отказался от участия в мероприятии СНГ

    Жительница Москвы купила во «ВкусВилле» печенье с волосами

    «Акрон» победил ЦСКА в серии пенальти в матче Кубка России

    В листьях увидели неожиданную опасность для машин

    Один принт в одежде вернулся из прошлого летом 2025 года

    Главы МИД Армении и Азербайджана созвонились

    Раскрыты задачи американских бомбардировщиков у границ России

    В Британии призвали ЕС не злить Трампа пустыми комментариями о встрече с Путиным

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости