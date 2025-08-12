Продажи люксовых машин в России взлетели

«Автостат»: Продажи новых люксовых машин в России в июле 2025-го выросли на 59 %

В июле 2025 года продажи новых люксовых машин в России взлетели. Об этом сообщает «Автостат».

По данным аналитического агентства, за месяц было продано 73 новых автомобиля в люкс-сегменте. Прирост в месячном выражении составил 59 процентов. При этом весь авторынок в июле упал на 11 процентов год к году.

Самым популярным люксовым брендом остался Rolls-Royce — за месяц продали 27 автомобилей. На втором месте — Bentley (22 машины), Также среди лидеров отметились Lamborghini (12 штук), Ferrari (8 единиц) и Aston Martin (4 машины). Maserati за это время не продали ни одной.

Самой востребованной моделью уже в седьмой раз подряд стала Rolls-Royce Cullinan (19 проданных машин). В топ-3 вошли также Bentley Bentayga и Lamborghini Urus (11 и 9 машин соответственно).

В июле Россия смогла выйти на 11-е место в мировом рейтинг продаж новых автомобилей. Как заявил директор «Автостата» Сергей Целиков, ранее страна занимала 15-е место. За месяц рост показали автомобильные рынки Китая, США и Канады. В то же время в Европе не наблюдается единого тренда. Если в Великобритании, Франции и Италии имеет место умеренное снижение, то в Германии и Испании — серьезный рост.