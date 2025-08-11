Россия поднялась в мировом рейтинге продаж новых автомобилей

«Автостат»: Россия заняла 11 место в мировом рейтинге продаж новых автомобилей

В июле Россия смогла выйти на 11-е место в мировом рейтинг продаж новых автомобилей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

По итогам I половины 2025 года Россия занимала 15-е место.

По словам Целикова, в июле рост показали автомобильные рынки Китая, США и Канады. В то же время в Европе не наблюдается единого тренда. Если в Великобритании, Франции и Италии имеет место умеренное снижение, то в Германии и Испании — серьезный рост. Кроме того, сохраняется глобальный тренд на повышение доли электрокаров и гибридов.

Целиков подчеркнул, что в июле первые пять мест в топ-15 авторынков заняли Китай (1,85 миллиона проданных автомобилей), США (1,39 миллиона), Япония (390 516), Индия (328 612) и Германия (264 802).

До этого сообщалось, что в июле 2025 года россияне предъявили повышенный спрос на ряд моделей отечественных концернов Lada и «Москвич» 2023 года выпуска. Сразу три модели вышеуказанных производителей вошли в топ-10 самых продаваемых в России среди машин 2023 года выпуска.