Россияне ринулись скупать «залежавшиеся» Lada и «Москвичи»

Autonews: Lada и «Москвичи» 2023 года пользовались большой популярностью в июле

Ряд моделей отечественных концернов Lada и «Москвич» 2023 года выпуска пользовались большой популярностью у россиян в июле. О заметном спросе граждан на «залежавшиеся» автомобили сообщает интернет-портал Autonews со ссылкой на данные аналитического агентства «Автостат».

По итогам второго летнего месяца сразу три модели вышеуказанных производителей вошли в топ-10 самых продаваемых в России среди машин 2023 года выпуска. Электрический кроссовер «Москвич 3е» занял вторую строчку рейтинга с результатом в 173 единицы. Бюджетный седан Lada Granta оказался на седьмом месте (73 штуки), а Vesta — на десятом месте (62).

Самой востребованной залежавшейся моделью у россиян стал кроссовер Bestune T77 (204 штуки), на третьей строчке расположился седан Livan S6 Pro (147). В топ-5 рейтинга также вошли компактный хетчбэк JAC J7 (105) и внедорожник WEY Coffee 01 (92). Шестое и восьмое места заняли кроссоверы бренда Livan — X3 Pro (85) и X6 Pro (71), а десятку лидеров в этом сегменте замкнул кроссовер Nissan X-Trail (70). В целом за отчетный период в России поставили на учет в общей сложности 4075 машин 2023 года выпуска. Некоторые из указанных выше автомобилей завезли в РФ в 2024-2025 годах. «Они были растаможены по ставке новых автомобилей», — резюмировал глава агентства Сергей Целиков.

Таким образом, в список наряду с российским производителями попали в основном малоизвестные китайские концерны, которые в настоящее время сталкиваются с серьезным падением рентабельности бизнеса в РФ и массовым закрытием автосалонов из-за небольших объемов продаж. Тому же Livan с учетом вышеуказанных обстоятельств эксперты прогнозируют скорый уход с российского авторынка.

Если объемы продаж его машин сохранятся на прежнем уровне, этот бренд может уйти из РФ до конца этого года. Схожая участь, согласно прогнозам аналитиков, в обозримом будущем будет ждать Kaiyi, SWM, Foton, Oting, VGV, MG, Skywell, Haima и Ora. В целом же объемы продаж китайских машин в России по итогам года рискуют просесть на 15-17 процентов на фоне жесткой денежно-кредитной политики Центробанка, снижения доступности автозаймов, регулярного повышения утильсбора и общего удорожания авто.