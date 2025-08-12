Раскрыта причина возможных увольнений пророссийских политиков в Сербии

ТАСС: Кабмин Сербии после отставок не сможет блокировать санкции против России

Кабмин Сербии не сможет блокировать санкции против России после возможных отставок политиков с пророссийской позицией из-за давления со стороны Запада. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

«Кабинет премьер-министра может фактически заблокировать любые решения правительства Сербии, в том числе и те вопросы, которые касаются санкций или деклараций против России. Это значит, что если эти люди будут отстранены, то в правительстве не останется никого, кто мог бы блокировать принятие антироссийских инициатив», — передает агентство.

По словам собеседника агентства, подобным шагом Запад намерен «ослабить связи Сербии с Россией».

Ранее стало известно, что премьер-министр Сербии Джуро Мацут рассматривает возможность отставки нескольких политиков с пророссийской позицией из-за давления стран Запада на республику.