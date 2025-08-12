Мир
15:05, 12 августа 2025

В Сербии уволят пророссийских политиков

Премьер-министр Сербии Мацут отправит в отставку пророссийских политиков
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
Джуро Мацут

Джуро Мацут. Фото: Darko Vojinovic / AP

Премьер-министр Сербии Джуро Мацут рассматривает возможность отправить в отставку политиков с пророссийской позицией из-за давления стран Запада. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сербские источники.

По информации собеседников агентства, в отставку могут быть отправлены: руководитель аппарата и советник по национальной безопасности Милош Анджич, старший советник по внешней политике Александра Николич, заместитель руководителя аппарата Ана Йованчич и старший советник Биляна Богичевич. Сообщается, что все они ранее работали в команде бывшего вице-премьера Сербии Александара Вулина.

При этом подчеркивается, что после таких перестановок правительство Сербии не сможет блокировать антироссийские санкции. «Если эти люди будут отстранены, в правительстве не останется никого, кто мог бы препятствовать принятию антироссийских решений», — отметил собеседник агентства.

В июле премьер-министр Сербии Джуро Мацут пообещал не вводить санкции против России, пока текущее правительство находится у власти в республике. «Когда речь заходит о внешней политике, я хочу еще раз подчеркнуть: пока я являюсь председателем правительства, мы не введем санкции против Российской Федерации», — заявил он.

