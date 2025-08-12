Раскрыто количество предотвращенных с начала года терактов в России

НАК сообщил, что с начала года в России силовики предотвратили 172 теракта

С начала 2025 года в России силовики предотвратили 172 теракта. Их количество раскрыл директор ФСБ России Александр Бортников на заседании Национального антитеррористического комитета (НАК).

По его словам, с начала года российские силовики предотвратили девять нападений на образовательные организации. Также в текущем году ими задержано более 290 мигрантов и пресечено 18 попыток подготовки ими терактов в местах массового пребывания людей. Он отметил, что более половины задержанных — молодежь, в том числе несовершеннолетние граждане. «Растёт число фактов участия в террористической деятельности выходцев из стран Центральной Азии, отмечается вербовочный интерес, проявляемый к ним со стороны МТО и украинских спецслужб» — заявил директор ФСБ России.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье сотрудники ФСБ предотвратили теракт против высокопоставленного военнослужащего Минобороны России.