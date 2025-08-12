Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:20, 12 августа 2025Силовые структуры

Раскрыто количество предотвращенных с начала года терактов в России

НАК сообщил, что с начала года в России силовики предотвратили 172 теракта
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

С начала 2025 года в России силовики предотвратили 172 теракта. Их количество раскрыл директор ФСБ России Александр Бортников на заседании Национального антитеррористического комитета (НАК).

По его словам, с начала года российские силовики предотвратили девять нападений на образовательные организации. Также в текущем году ими задержано более 290 мигрантов и пресечено 18 попыток подготовки ими терактов в местах массового пребывания людей. Он отметил, что более половины задержанных — молодежь, в том числе несовершеннолетние граждане. «Растёт число фактов участия в террористической деятельности выходцев из стран Центральной Азии, отмечается вербовочный интерес, проявляемый к ним со стороны МТО и украинских спецслужб» — заявил директор ФСБ России.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье сотрудники ФСБ предотвратили теракт против высокопоставленного военнослужащего Минобороны России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названа причина изменения позиции Зеленского по территориальным уступкам

    Легкоатлет-рекордсмен из России рассказал о неудавшейся футбольной карьере из-за коррупции

    Раскрыто состояние Щербакова после госпитализации

    Минобороны прокомментировало сообщения о беспилотниках в Татарстане

    В Польше понадеялись на встречу Путина и Трампа

    Лукашенко заявил о недопустимости лишних денег в банках Белоруссии

    В Госдуме раскритировали законопроект о платном школьном образовании для детей мигрантов

    В Европе рассказали о скором удешевлении выпуска танков

    Звезда «Интернов» снялась в купальнике после похудения на 23 килограмма

    Зеленский прокомментировал заявление стран ЕС по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости