Раскрыты гонорары ушедшего на пенсию Леонтьева

Дзюник: Валерий Леонтьев продолжает выступать на пенсии за 50 тысяч долларов

Стоимость выступлений ушедшего на пенсию певца Валерия Леонтьева может начинаться от 50 тысяч долларов (около 4 миллионов рублей). Об этом рассказал продюсер Леонид Дзюник в разговоре с aif.ru.

«Он объявил, что у него больше гастролей не будет, но никто же ему не запрещает выступать. И это вполне нормально», — объяснил продюсер.

По словам медиаменеджера, исполнителю нужны частные выступления, чтобы покрывать расходы. «У него же как бы дом в Лос-Анджелесе, жена. Ему жить надо. А чтобы жить, нужны деньги. Конечно, он работает. Единичные выступления обязательно у него есть, и они оплачиваются», — добавил Дзюник.

Ранее сообщалось, что Валерий Леонтьев выступит на фестивале «Новая волна» в Казани 25 августа.