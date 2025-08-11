Культура
10:55, 11 августа 2025

Раскрыты подробности визита Леонтьева в Россию

Директор Чигирев: Певец Валерий Леонтьев выступит на «Новой волне» 25 августа
Ольга Коровина

Фото: Natalia Shatokhina / NEWS.ru / Globallookpress.com

Певец Валерий Леонтьев выступит на фестивале «Новая волна» в Казани 25 августа. Об этом рассказал концертный директор артиста Борис Чигирев в беседе с aif.ru

«Он будет один день, 25 августа. Прилетит по личному приглашению Игоря Крутого», — сообщил Чигирев. Он добавил, что исполнитель споет свои главные хиты в современной аранжировке.

Ранее Леонтьев назвал счастьем предстоящее выступление в России и поблагодарил композитора Игоря Крутого за приглашение на фестиваль.

В 2022 году Леонтьев переехал в Майами, объяснив, что в США он может спокойно перемещаться по улицам. Артист заявил, что не собирается покидать родину окончательно и уже давно живет на две страны, проводя около трех месяцев в году в Штатах, где владеет недвижимостью. В марте 2024 года исполнитель объявил об уходе со сцены.

