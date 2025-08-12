Силовые структуры
11:32, 12 августа 2025Силовые структуры

Раскрыты подробности о готовившем теракт против российского военного в Подмосковье

Готовивший подрыв офицера в Подмосковье агент СБУ бежал с Украины от мобилизации
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Vadim Akhmetov / Ura.ru / Globallookpress.com

Готовивший теракт против высокопоставленного российского военнослужащего в Подмосковье агент Службы безопасности Украины (СБУ) бежал из страны от мобилизации. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, мужчина бежал с Украины в 2023 году и смог получить гражданство России.

Ранее сообщалось, что во время одной из встреч с семьей он познакомился с сотрудником сил спецопераций Вооруженных сил Украины и получил от него предложение — за документы об отсрочке от мобилизации совершить диверсионные действия. По указанию куратора фигурант установил компоненты самодельного взрывного устройства под днище купленной им машины, а электронную часть — в панели под рулем. Сама бомба, как пояснил задержанный, состояла из селитры. Согласно плану куратора, устройство должно было сдетонировать в тот момент, когда военный проходил мимо автомобиля.

