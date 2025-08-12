Ректора российского университета заподозрили в фиктивном зачислении абитуриентов

Ректора КузГТУ подозревают в фиктивном зачислении абитуриентов

У ректора и сотрудников Кузбасского государственного технического университета (КузГТУ) прошли обыски по делу о превышении полномочий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным ведомства, в ходе приемной кампании 2022-2023 годов в университет были фиктивно зачислены абитуриенты без сдачи вступительных испытаний. Сумма ущерба составила 18 миллионов рублей.

Возбуждено дело по части 1 статьи 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ. Обыски прошли в домах и кабинетах сотрудников университета.

