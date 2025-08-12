Российский боец рассказал об одном из методов борьбы с ВСУ

Российские бойцы руками закидывают противотанковые мины в лисьи норы ВСУ

Бойцы группировки войск «Днепр» Вооруженных сил России стали использовать новый метод борьбы с военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ). Они подбираются к позициям противника и незаметно руками забрасывают во входы «лисьих нор» противотанковые мины. Об этом рассказал солдат с позывным Фара, его слова передает РИА Новости.

По его словам, сперва опорный пункт противника находят операторы беспилотников. После этого, чаще всего ночью, российские солдаты вплотную подходят к этим позициям и закидывают туда мины, после чего сразу убегают.

«Дальше блиндаж взлетает, ну и, соответственно, противник навсегда остается в Запорожском черноземе. Так наши ребята в этом плане очень смелые. ТМ-ка (ТМ-62М — прим. "Ленты.Ру") — это же противотанковая мина. Ошибки наши ребята никогда не допускают. Но я все равно могу только представить, как трясутся руки у человека», — поделился Фара.

Он подчеркнул, что нередки случаи, когда один боец с миной в руках подходит к позиции, где находится сразу несколько солдат ВСУ, однако численное превосходство не помогает противнику избежать своей участи.

Ранее сообщалось, что российские дроны-камикадзе начали вооружать минами для дистанционного минирования дорог, которые используют ВСУ.