Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
11:52, 11 августа 2025Наука и техника

Российские «Герани» заминируют используемые ВСУ дороги

Дроны «Герань» начали оснащать ПТМ-3 для дистанционного минирования
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Российские дроны-камикадзе начали вооружать минами для дистанционного минирования дорог, которые используют ВСУ. О новой возможности беспилотников рассказал Telegram-канал «НгП раZVедка».

Канал опубликовал видео, демонстрирующее сброс мин российским дроном-камикадзе дальнего действия. На ролике также показан подрыв техники ВСУ на сброшенных минах. Автор напомнил, что на Украине уже находили «Герани», оснащенные кассетами с минами. «Дальность действия "Герани" больше 1000 километров, смекаете что это значит?» — подчеркнули в публикации.

Канал «Военная хроника» допустил, что на представленном ролике показан дрон-камикадзе «Гарпия», а не «Герань». Аппараты с кассетами КПТМ, которые несут противотанковую мину ПТМ-3, используют для блокирования ключевых маршрутов снабжения противника. Кумулятивная мина весом 4,9 килограмма содержит 1,8 килограмма взрывчатого вещества.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность. Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность.Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
9 августа 2023

В июле стало известно, что российские дроны-камикадзе «Ланцет» начали оснащать боевой частью на основе ПТМ-3. Изначально «Ланцеты» несли фугасно-осколочные боевые части.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Они дорого заплатят». Иранский генерал заявил, что Пашинян и Алиев повторили ошибку Зеленского. Как она связана с США?

    В России оценили шанс Зеленского встретиться с Трампом на Аляске

    Волочкову в золотом платье захотел украсть шейх

    Пьяная туристка на скутере сбила отца двух детей и оказалась под угрозой 20 лет тюрьмы

    В России рассказали о возможном предложении Зеленскому от России и США

    Трамп приказал убрать Обаму и Буша

    Кризис у российских производителей дорожной техники усугубился

    В Одессе уничтожили «Тень Пушкина»

    Переехавший в США без знания английского россиянин рассказал о жизни на Брайтон-Бич

    Россиянам назвали способы прилично сэкономить на «коммуналке»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости