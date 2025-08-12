Российский генерал порассуждал о ядерных боеголовках около границ страны

Алаудинов: Россия не хочет, чтобы соседи устанавливали ядерные боеголовки

Россия не хочет, чтобы ее соседи устанавливали ядерные боеголовки «под забором». Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов, чьи слова приводит ТАСС.

Такое мнение военнослужащий выразил во время пресс-конференции, посвященной проведению медиафорума «Клуба народного единства».

«Мы точно так же, как и американцы, хотим жить мирной жизнью. Мы хотим, чтобы нас оставили в покое. Мы хотим, чтобы к нам не приходили с ядерными боеголовками и не устанавливали их под нашим забором, чтобы завтра на нас напасть», — пояснил он.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что в случае атаки на Калининградскую область Россия не останется в стороне и ответит ударом по европейским столицам. Он посчитал, что НАТО уже не первый год грозит напасть на Калининградскую область, которая у альянса «как в кость в горле».