17:25, 12 августа 2025Силовые структуры

Российского учителя заподозрили в избиении трех учеников частной школы

В Чечне возбудили дело против учителя за избиение детей трубой в частной школе
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Учителя частной школы из Гудермеса заподозрили в истязании учеников. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Чечне.

Предварительно, в период с марта по май преподаватель частной школы избивал трех детей куском полипропиленовой трубы. Преступление было выявлено в ходе мониторинга социальных медиа.

Сейчас в отношении учителя возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 117 («Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего лица») УК РФ. Расследование продолжается.

Ранее стало известно, что в Уфе осудят организаторов нелегальной мусульманской школы, где клеймили детей.

