Самолет-амфибия совершил жесткую посадку на реку в российском регионе

В Кемеровской области самолет-амфибия «Борей» совершил жесткую посадку в акваторию реки Томь. Об этом сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура в Telegram-канале.
Аварийную посадку борт совершил в субботу, 9 августа. Тогда он выполнял частный полет и жестко сел на реку близ населенного пункта Мозжуха в Кемеровском районе. Обстоятельства случившегося уточняются.
«Кемеровской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов», — говорится в сообщении.
Ранее на Алтае вертолет совершил жесткую посадку в озере Телецкое. На его борту находились два человека, их госпитализировали.