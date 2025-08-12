Самолет-амфибия совершил жесткую посадку на реку в российском регионе

В Кемеровской области самолет-амфибия «Борей» совершил жесткую посадку в акваторию реки Томь. Об этом сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура в Telegram-канале.

Аварийную посадку борт совершил в субботу, 9 августа. Тогда он выполнял частный полет и жестко сел на реку близ населенного пункта Мозжуха в Кемеровском районе. Обстоятельства случившегося уточняются.

«Кемеровской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов», — говорится в сообщении.

Ранее на Алтае вертолет совершил жесткую посадку в озере Телецкое. На его борту находились два человека, их госпитализировали.