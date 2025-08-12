Слова Трампа о поездке в Россию объяснили оговоркой

Президент США Дональд Трамп оговорился, назвав Россию местом переговоров со своим коллегой Владимиром Путиным вместо Аляски. Такое объяснение дала газета The Guardian.
Журналист счел ошибку политика «неловкой оплошностью» и напомнил, Аляска не является частью России, поскольку была продана в 1867 году.
Президент США на брифинге в Белом доме заявил, что «в пятницу» поедет в Россию. «Я увижу [президента России Владимира] Путина, я однажды собираюсь поехать в Россию, в пятницу», — сказал Трамп. В ближайшую пятницу, 15 августа, у него запланирована встреча с российским лидером на Аляске.