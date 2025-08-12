Мир
03:14, 12 августа 2025Мир

Слова Трампа о поездке в Россию объяснили оговоркой

Трамп оговорился, назвав Россию местом переговоров с Путиным вместо Аляски
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Yuri Gripas / Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп оговорился, назвав Россию местом переговоров со своим коллегой Владимиром Путиным вместо Аляски. Такое объяснение дала газета The Guardian.

Журналист счел ошибку политика «неловкой оплошностью» и напомнил, Аляска не является частью России, поскольку была продана в 1867 году.

Президент США на брифинге в Белом доме заявил, что «в пятницу» поедет в Россию. «Я увижу [президента России Владимира] Путина, я однажды собираюсь поехать в Россию, в пятницу», — сказал Трамп. В ближайшую пятницу, 15 августа, у него запланирована встреча с российским лидером на Аляске.

