США отказались направлять самолеты с гумпомощью в Газу

Reuters: Администрация Трампа не будет направлять самолеты с гумпомощью в Газу

Администрация президента США Дональда Трампа не будет направлять военные самолеты с гуманитарной помощью в сектор Газа. Об этом сообщает Reuters.

«Президент Трамп призвал к творческим решениям, чтобы помочь палестинцам в Газе. Мы приветствуем любые эффективные усилия, направленные на обеспечение продовольствием жителей Газы, но не допускающие его попадания в руки [радикального палестинского движения] ХАМАС», — заявили в пресс-службе Белого дома.

Сообщается, что в Белом доме считают организацию воздушных коридоров с гуманитарной помощью бессмысленной и неэффективной.

Ранее вице-президент США Джэй Ди Вэнс в ходе встречи с главой МИД Великобритании Дэвидом Лэмми заявил, что Соединенные Штаты не планируют признавать Палестину и считают, что радикальное палестинское движение ХАМАС необходимо уничтожить.