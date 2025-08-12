Культура
18:39, 12 августа 2025

Стал известен новый исполнитель роли Рэмбо

29-летний актер Ноа Сентинео сыграет главную роль в новом фильме о Джоне Рэмбо
Андрей Шеньшаков

Фото: Ariana Ruiz / Globallookpress.com

Стал известен исполнитель роли новой версии Джона Рэмбо — персонажа одноименного культового фильма. Об этом сообщает Daily Mail.

29-летний Ноа Сентинео, звезда «Всем парням, которых я любила» и «Черного Адама», снимется в главной роли в картине о ранних годах Рэмбо во время войны во Вьетнаме. Поставит проект режиссер Ялмари Хеландер, а съемки стартуют в начале 2026 года в Таиланде. Также журналисты сообщили, что Сильвестр Сталлоне в проекте не участвует, но с ним советовались во время кастинга.

Культовый фильм «Рэмбо: Первая кровь» вышел в 1982 году, принеся Сталлоне мировую славу. Последняя на данный момент картина франшизы под названием «Рэмбо: Последняя кровь» вышла в 2019 году. Сам Сильвестр когда-то признавался, что видел в роли нового Рэмбо Райана Гослинга.

Ранее стало известно, что избранный президент США Дональд Трамп назначил Сильвестра Сталлоне, Мела Гибсона и Джона Войта специальными послами в Голливуде.

