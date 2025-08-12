Интернет и СМИ
Стало известно о готовности окружения Зеленского признать потерю территорий

Welt: Окружение Зеленского готово признать потерю территорий
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

Журналист Welt Кристоф Ваннер заявил, что окружение президента Украины Владимира Зеленского готово пойти на компромиссы и признать потерю территорий.

Как стало известно обозревателю, публичная риторика главы государства может не соответствовать его реальным намерениям, особенно на фоне заявлений на международном уровне о территориальных уступках.

«Здесь, на Украине, я нередко слышу, особенно от людей из окружения Зеленского, что придется идти на болезненные компромиссы. Похоже, это и есть горькая реальность для Украины», — отметил Ваннер.

9 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не допустит «второго раздела» Украины, комментируя возможный вывод украинских войск с территории Донбасса. По его словам, Конституция Украины запрещает какие-либо территориальные уступки.

