Стало известно о подготовке Европы к войне

FT: Страны Европы ускорили строительство военных заводов втрое

Страны Европы ускорили строительство оборонных предприятий втрое после начала конфликта на Украине, достигнув исторического масштаба. Об этом сообщает Financial Times (FT)

По данным издания, общая площадь европейских военных заводов выросла с 790 тысяч квадратных метров в 2020-2021 годах до 2,8 миллиона квадратных метров в 2024-2025 годах. Наибольшего роста добились компании Rheinmetall и венгерская государственная оборонная компания N7 Holding, специализирующаяся на производстве боеприпасов и взрывчатых веществ.

Авторы материала подчеркивают, что резкое расширение производственных площадей является свидетельством подготовки стран Европы к возможному военному конфликту.

«Это глубокие и структурные изменения, которые преобразуют оборонную промышленность в среднесрочной и долгосрочной перспективе», — заявил Уильям Альберк, старший адъюнкт-научный сотрудник Азиатско-Тихоокеанского форума и бывший директор НАТО по контролю над вооружениями.

Ранее стало известно, что Великобритания начала разрабатывать обновленный план действий на случай войны с Россией.