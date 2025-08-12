Культура
Стало известно о согласии Деппа вернуться в «Пиратов Карибского моря»

Продюсер «Пиратов Карибского моря» Брукхаймер: Депп был готов вернуться к роли
Андрей Шеньшаков

Фото: Rocco Spaziani / Spaziani / Globallookpress.com

Продюсер серии фильмов «Пираты Карибского моря» Джерри Брукхаймер заявил, что Джонни Депп был готов вернуться к съемкам в новой части. Об этом он сообщил в интервью Entertainment Weekly.

Брукхаймер признался, что вел переговоры с Деппом об участии в шестом фильме франшизы. Он уверяет, что актер был заинтересован в возвращении к роли Джека Воробья.

«Если ему понравится, как написана эта роль, я думаю, он согласится вернуться», — сообщил продюсер.

Сам Джонни Депп, потерявший место в нескольких популярных проектах из-за судебных разбирательств с бывшей женой Эмбер Херд, отмечал, что «хочет вернуть свое доброе имя и восстановить репутацию».

Ранее стало известно, что актер и режиссер Джонни Депп записал обращение к зрителям своего фильма «Моди: Три дня на крыльях безумия», премьера которого прошла в Москве.

