10:50, 12 августа 2025Спорт

Стало известно об отказе «Локомотива» продавать «Марселю» россиянина за 15 миллионов евро

«Локомотив» отказался продавать «Марселю» Батракова за 15 миллионов евро
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Московский «Локомотив» отказался продавать российского полузащитника Алексея Батракова в «Марсель». Об этом сообщает Sport Baza.

По информации источника, французы предлагали за игрока 15 миллионов евро. «Локомотив» не готов вести переговоры, если предложение составляет меньше 20 миллионов.

Помимо «Марселя», заинтересованность в Батракове проявляли еще две европейские команды: «Вольфсбург» и «Спортинг». Кроме того, футболистом интересуются команды из Саудовской Аравии.

В нынешнем сезоне Батраков забил шесть мячей в четырех матчах Российской премьер-лиги и возглавляет список бомбардиров. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 20-летнего полузащитника в 12 миллионов евро.

