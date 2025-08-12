Бывший СССР
Стало известно условие окружения Красноармейска после прорыва российских войск

Рожин заявил, что выход к Гришино позволит взять в котел ВСУ в Красноармейске
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Выход российских войск к селу Гришино в Донецкой народной республике позволит взять в котел группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Красноармейске (украинское название — Покровск). Об этом заявил военный блогер Борис Рожин в Telegram-канале.

«Над красноармейской группировкой ВСУ нависла угроза оперативного окружения, так как давление на дорогу через Гришино со стороны российских дронов усиливается, а ДРГ (диверсионно-разведывательные группы — прим. «Ленты.ру») после прорыва угрожают просачиванием к Гришино с севера и северо-востока», — написал он.

Военблогер отметил, что группы российских военных уже подходят к окраинам Доброполья, из-за чего в городе звучат призывы к эвакуации. Кроме того, обсуждается вывоз населения из районов к северу от Шахово, которое считалось глубоким тылом, а ДРГ Вооруженных сил России добираются до трассы Доброполье — Краматорск.

Ранее на Украине заявили, что российские войска совершили прорыв в районе Красноармейска. Им удалось занять позиции, продвинувшись на десять километров вглубь обороны ВСУ.

