21:11, 11 августа 2025

Трамп допустил возможную встречу Путина и Зеленского

Трамп заявил, что сможет усадить Путина и Зеленского за стол переговоров
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Американский лидер Дональд Трамп убежден, что в итоге он сможет усадить президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского за стол переговоров. При этом, считает Трамп, есть вероятность, что его присутствие на этих переговорах не потребуется. Слова президента США передает ТАСС.

«Скажу следующее: в конечном счете я добьюсь того, что они оба [Путин и Зеленский] окажутся в одном помещении. Я или [тоже] буду там, или меня там не будет», — сказал Трамп. Он добавил, что такие переговоры приведут к урегулированию конфликта на Украине.

Ранее Трампа спросили, будет ли приглашен Зеленский на Аляску. Американский лидер ответил, что президент Украины «не является частью этого».

