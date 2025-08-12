Вагнеровец Condottiero о переговорах с Зеленским: Нет смысла говорить с трупом

России нет смысла проводить мирные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом заявил бывший боец частной военной компании «Вагнер», ведущий блог в Telegram под псевдонимом Condottiero.

Бывший вагнеровец напомнил, что еще в 2019 году президент России Владимир Путин был готов вести переговоры с Зеленским, и относился к нему «по-доброму, по-отечески». Теперь же, по словам ветерана спецоперации, ситуация для Украины изменилась.

«Теперь, когда Зеленский труп, во всех смыслах, кому охота с ним говорить? Смысла нет просто говорить с трупом», — жестко высказался вагнеровец.

Ранее военкор Евгений Поддубный заявил, что на Западе и на Украине не видят подготовку России к перемирию в рамках СВО, так как российские войска не ведут ее и не имеют таких намерений. По словам журналиста, российские военные продолжат вести боевые действия на всей линии соприкосновения, и это тревожит Владимира Зеленского.