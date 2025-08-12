Россия
11:42, 12 августа 2025Россия

В России объяснили отсутствие подготовки к перемирию с Украиной

Военкор Поддубный: Россия не ведет подготовку к перемирию с Украиной
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

На Западе и на Украине не видят подготовку России к перемирию в рамках специальной военной операции (СВО), так как российские войска не ведут ее и не имеют таких намерений. Об отсутствии у Вооруженных сил России планов останавливать наступление заявил в Telegram военкор Евгений Поддубный.

По словам журналиста, российские военные продолжат вести боевые действия на всей линии соприкосновения и это тревожит президента Украины Владимира Зеленского.

«Задачи остановить наступление у наших бойцов — нет. На фронте идет все та же боевая работа. Все так же под противником горит и земля, и техника», — объяснил Поддубный.

Ранее в России с восторгом рассказали о панических настроениях у командования «Азова» (запрещенная в России террористическая организация).

