Трамп назвал конечную цель на переговорах с Путиным

Трамп назвал своей конечной целью организацию встречи Путина и Зеленского

Американский президент Дональд Трамп заявил, что его конечной целью в урегулировании украинского конфликта является организация встречи российского лидера Владимира Путина и украинского главы Владимира Зеленского. Об этом он рассказал во время конференции, которой транслировалась на YouTube-канале Белого дома.

Трамп назвал свою главную задачу на переговорах с Путиным. «Конечная цель — мне нужно добиться, чтобы оба они оказались в одной комнате», — подчеркнул он.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил, что встреча российского и американского лидеров пройдет 15 августа на Аляске.