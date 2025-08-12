Туск обвинил Россию в якобы попытке поссорить Украину и Польшу

Туск обвинил Россию в попытке поссорить Украину и Польшу под конец конфликта

Премьер-министр Польши Дональд Туск обвинил Россию в попытке поссорить Киев и Варшаву под конец украинского конфликта. С таким заявлением он выступил в соцсети Х.

«По мере того как украинская война подходит к концу, Россия делает все возможное, чтобы вызвать напряжение между Киевом и Варшавой», — заявил польский премьер.

По его мнению, нарастающие антиукраинские настроения в Польше являются «сценарием [президента России Владимира] Путина» и иностранных агентов. Туск призвал не допустить разрушения «уникального типа отношений» в истории Польши и Украины.

Ранее Туск сообщил, что более 60 человек будут выдворены из Польши после демонстрации флага Украинской повстанческой армии (УПА, организация признана в России экстремистской и запрещена) на концерте белорусского рэпера Макса Коржа.