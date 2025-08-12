Путешествия
18:02, 12 августа 2025

У Крымского моста появились медпункты для помощи туристам

У Крымского моста со стороны Керчи появились медпункты для помощи туристам
Зарина Дзагоева
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: «Лента.Ру»

У Крымского моста со стороны Керчи появились медпункты для оказания помощи туристам, застрявшим в пробках. Об этом сообщает Telegram-канал «Крыша ТурДома» со ссылкой на главу администрации Керчи Олега Каторгина.

Он рассказал, что были установлены три палатки с местами для отдыха. Там дежурят 30 врачей, в их распоряжении есть пять транспортных средств. Также для туристов организовали раздачу воды.

В настоящее время, по информации Telegram-канала «КРЫМСКИЙ МОСТ: оперативная информация» со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. Со стороны Керчи находится 1167 транспортных средств. Время ожидания более трех часов.

Ранее сообщалось, что водителей, которые пытаются проскочить очередь на Крымском мосту, начнут лишать прав. Наказание за это нарушение решили ввести, поскольку все больше автомобилистов, в особенности жителей Крыма, пытаются проскочить пробку на мосту без очереди.

