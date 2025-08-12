Культура
15:26, 12 августа 2025Культура

У Риты Дакоты заподозрили психическое расстройство

Психолог Наумова заявила, что у певицы Риты Дакоты может быть дисморфофобия
Андрей Шеньшаков

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Психолог Наталья Наумова считает, что у певицы Маргариты Белогай, известной под псевдонимом Рита Дакота, могут быть серьезные психические проблемы. Об этом она рассказала в интервью Общественной службе новостей.

Артистка повторно легла на операцию по преображению век ради так называемых «лисьих глазок». По словам специалиста, Дакота неоднократно прибегала к помощи пластических хирургов, что может говорить о серьезном заболевании.

«У этой артистки есть психические проблемы, а именно дисморфофобия — это когда человек чрезмерно обеспокоен своей внешностью и не воспринимает ее или какую-то часть своего лица или тела», — заявила Наумова.

Психолог посоветовала Дакоте обратиться за помощью к психиатру и добавила, что такое часто происходит со звездами из-за постоянного внимания к ним миллионов людей. «Как итог, поклонники вовсе перестают узнавать своего кумира», — сказала она.

Ранее стало известно, что Рита Дакота заявила о завершении карьеры на фоне якобы полученного запрета выступать в России. По словам исполнительницы, новость об этом стала для нее ударом, из-за которого жизнь разделилась на до и после.

