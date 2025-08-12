Бывший СССР
Украине предрекли удар по мобилизационному потенциалу из-за решения Зеленского

Политолог Журавлев: Зеленский нанес удар по мобилизационному потенциалу
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: A. Aleksandravicius / Shutterstock / Fotodom

Решение президента Украины Владимира Зеленского разрешить выезд из страны молодым мужчинам нанесет серьезный удар по мобилизационному потенциалу страны, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Дмитрий Журавлев.

«Это решение Зеленский принял для Европы. Чтобы там его перестали ругать и называть недемократичным лидером. Потому что, напомню, именно свобода передвижений является одной из базовых ценностей в западном понимании демократии. А теперь на Украине уезжать можно даже военнообязанным», — объяснил Журавлев.

Такой шаг, по мнению политолога, может нанести серьезный урон мобилизационному потенциалу Украину. Он уверен, что страну попытаются покинуть все, у кого есть на это ресурсы.

«С мобилизацией начнется лотерея: одни будут выпускать, другие — ловить. Но главное сейчас для Украины — остаться демократичной в глазах Европу, — считает Журавлев. — Но по мобилизационному потенциалу, конечно, будет нанесен удар. Все, у кого хватит денег, уедут сразу же. Держать ситуацию в итоге будут малообеспеченные украинцы, у которых не достаточно средств для переезда».

Ранее Зеленский заявил, что украинским мужчинам до 22 лет могут разрешить выезд за границу. По его словам, это позитивная история, которая поможет молодым украинцам сохранить связи с семьями и поможет им в получении иностранного образования.

    Все новости