Зеленский: Мы хотим разрешить украинцам до 22 лет покидать Украину

Украинским мужчинам до 22 лет могут разрешить выезд за границу. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает «Страна.ua».

По его словам, это позитивная история, которая поможет молодым украинцам сохранить связи с семьями и поможет им в получении иностранного образования. «Вы еще не знаете, как будет», — пошутил Зеленский после оваций слушателей.

Ранее Зеленский в преддверии встречи глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа смягчил позицию по территориальным уступкам. «Зеленский допустил, что какая-либо форма территориальных уступок будет необходима для окончания конфликта. Без этого, скорее всего, он бы потерял поддержку американцев, а европейские союзники в конце концов тоже начали бы исчезать», — сообщает издание The Daily Telegraph.

До этого окружение Зеленского уличили в переводе коррупционных денег на счета в ОАЭ. Издание Aydınlık пишет, что с прошлого года республику сотрясают обвинения в коррупции, которые могут отразиться на правительстве.